Nuove apparecchiature negli ospedali di tutta la provincia di Frosinone, 8 milioni di euro

“Con un investimento complessivo di 8,2 milioni, la Regione Lazio acquisterà 25 nuove apparecchiature di ultima generazione per gli ospedali e le strutture sanitarie di tutto il territorio provinciale – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Si tratta di tomografi, acceleratori lineari, gamma camera, mammografi, ecotomografi multidisciplinari, cardiologici e ginecologici in 3D, angiografi cardiologici, telecomandati digitali per esami da reparto. Strumenti di altissima tecnologia che contribuiranno al miglioramento della qualità delle cure attraverso un importante rafforzamento tecnologico della rete ospedaliera”.

“Come ha spiegato l’assessore D’Amato ora i cittadini potranno iniziare a verificare fattivamente le potenzialità del Pnrr, fino ad oggi solo una sigla – ha aggiunto Battisti – Questo importante investimento, per una medicina del territorio sempre più all’avanguardia, è frutto della capacità di programmazione della nostra Regione, tra le prime in Italia a bandire gare sulla base dei fondi previsti per la ‘Missione 6 salute’ del piano nazionale. Ciò significa più investimenti su personale e tecnologie per la Asl di Frosinone, per aggredire i problemi che permangono e offrire un servizio che risponda sempre più alle esigenze dei cittadini”.

Redazione Digital