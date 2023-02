Veroli, al teatro comunale Napoli milionaria di Eduardo De Filippo

Annullato lo spettacolo “Mameli chi??”, previsto per Domenica 19 febbraio 2023, a grande richiesta, il Teatro Comunale Veroli, ha deciso di portare in scena, per la terza volta, “Napoli milionaria!”, diretta da Cataldo Nalli. La compagnia teatrale “Le Strenghe” ci riproporrà il dramma scritto in poche settimane da De Filippo, che, lo ricordiamo, ci illustra l’avventura normale di una famiglia napoletana, investita da una bufera – la Seconda guerra mondiale – che la costringe ad una metamorfosi traumatica e al tempo stesso rivelatrice. Passando dalla fame alla speculazione su di essa, tramite lo “strumento” della borsa nera, con cui si arrangia donna Amalia, questa famiglia sconta una euforia fittizia, legata all’improvvisa fortuna economica, con l’inevitabile e amaro risveglio, che si manifesta con la perdizione dei figli maggiori e la morte annunciata della figlia più piccola. Ormai affezionati al celebre finale “…ha da passà ‘a nuttata”, così aperto e sospeso sul futuro, sappiamo che la commedia esce metaforicamente da Napoli, per descrivere e rappresentare l’intero paese, il mondo, come se fosse la storia di tutte le storie, come un mantra che ci accomuna tutti, indistintamente. Anche questa volta ci accompagnerà il talentuoso cast di attori (in ordine di apparizione): Luigi Pennacchia, Mara Pennacchia, Giovanni Marinelli, Veronica Picchi, Nadia Germani, Graziella Caliciotti, Francesco Reali, Alessio Incitti, Giovanni Pizzuti, Mauro Valeri, Tiziana Coppotelli, Antonietta Noce, Antonella Pischedda, Silvia Principali, Diego Cellitti e Franco Paris. Per info e prenotazioni 340 9109655, 389 1762555. Biglietto unico 10 euro.

Redazione Digital