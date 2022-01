Veroli, 410 positivi scuole aperte il sindaco Cretaro non chiude

Negli ultimi dieci giorni Veroli conta 410 positivi.

Il sindaco ad oggi non ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Veroli. Altri comuni della provincia di Frosinone invece hanno già optato per 15 giorni di didattica a distanza a scopo precauzionale e cautelativo.

Veroli è ancora tra i paesi più colpiti e tra i primi della provincia per numero di positivi. Non saranno i tamponi rapidi ad arginare l’ondata Omicron. Urge mostrare gli attributi, almeno questa volta. Lo chiedono i genitori degli alunni.

“Il paese ha già pagato nei mesi scorsi un conto salatissimo in termini di morti – hanno affermato alcuni rappresentanti dei genitori – Qualcuno però deve avere la memoria corta se anche questa volta, davanti ad un numero elevato di positivi e alle stesse persone che hanno perso la vita, non adotta provvedimenti all’altezza della situazione e delle responsabilità che gli spettano. Non si scherza con il virus e non si gioca con i bambini né con gli anziani”.

Redazione Digital