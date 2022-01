La CNN incorona Napoli, meta imperdibile tra i 22 luoghi del mondo da visitare

La newsletter di CNN – Travel, il magazine di viaggi del colosso televisivo americano, ha citato la mostra “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”, e ha invitato a visitarla entro il 16 gennaio, giorno finale dell’esposizione.

CNN Travel ha inserito la città di Napoli tra le 22 migliori destinazioni turistiche assolutamente da non perdere del nuovo anno. Nella speciale classifica di Capodanno della CNN Travel, Napoli con il suo centro storico che pulsa di energia e la proverbiale cordialità italiana” è l’unica città italiana che compare accanto ad altre destinazioni internazionali: le isole Antigua e Barbuda, l’arcipelago Palau, la Giordania, l’Australia, il Perù, il Sudafrica, la Malesia, alcune città europee come Valencia, Digione, Oslo e poi i grandi parchi e le riserve naturali. Tra i posti da visitare a Napoli, la CNN cita anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte oltre all’esposizione dell’artista Paolo La Motta, nella sezione di arte contemporanea del museo.

Nella newsletter si parla delle mostre ma anche della “proverbiale cordialità italiana”. Perché Napoli ? “Perché la città di Sofia Loren è in piena espansione – si legge nell’articolo – il centro storico pulsa di vitalità e i rioni un tempo vietati ai turisti mostrano una nuova luce”. Tra i posti da visitare citati: la Sanità, le catacombe e nel 2022 “dovrebbero essere aperti nuovi siti archeologici che, anche se per ora nascosti, getteranno nuova luce sulla Neapolis greca e romana, come si chiamava allora. Fuori città, Pompei sta svelando rovine appena scavate e nuove idee, come il Pompeii ArteBus, che trasporta gratuitamente i visitatori nelle ville vicine e meno conosciute. Al largo, l’isola di Procida sarà Capitale Italiana della Cultura per il 2022. Ma davvero, questo è l’anno di Napoli”. rainews.it