Vallecorsa, nuovo pick-up antincendio ecco la consegna

“Siamo lieti di annunciare ,in presenza del Dr. Leonardo Sallusti della direzione regionale emergenza protezione civile regione lazio, del V. Presidente Fepivol Maurizio Quaglietti è stato ufficialmente assegnato al Presidente della Protezione Civile di Vallecorsa Fuoco Dino il nuovo mezzo Pick-up antincendio. Questo importante strumento, assegnato alla nostra sezione, ci permetterà di essere ancora più pronti e tempestivi nelle operazioni di soccorso, prevenzione e intervento in caso di incendi sul nostro territorio. Il mezzo è stato dotato di tutte le attrezzature necessarie per garantire un intervento rapido ed efficace, e ci aiuterà a rispondere alle emergenze in modo ancora più professionale, proteggendo la nostra comunità e il nostro ambiente. Con questo nuovo strumento, la Protezione Civile di Vallecorsa è pronta a svolgere il proprio ruolo con maggiore efficienza e impegno. La nostra squadra è da oggi pienamente operativa con operatori specializzati, pronta a intervenire in ogni situazione di emergenza e a garantire la sicurezza di tutti.Un sentito ringraziamento va al Coordinamento FEPIVOL* e tutta la sua dirigenza per il supporto e per aver reso possibile l’assegnazione di questo prezioso mezzo. La vostra continua collaborazione è fondamentale per il nostro operato e per il rafforzamento della protezione civile sul nostro territorio.

Grazie ancora per il vostro impegno e per il continuo sostegno che ci offrite.

Un grazie di cuore a tutti i volontari, che con passione e dedizione contribuiscono a rendere possibile ogni intervento. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, con serietà e responsabilità”. Lo comunica Protezione Civile di Vallecorsa.

