Frosinone, nuovo parcheggio stazione ferroviaria per i pendolari

In distribuzione da mercoledì nel Comune di Frosinone e, in particolare, in tutta l’area dello scalo ferroviario per i pendolari, il materiale informativo realizzato dall’amministrazione comunale con tutte le informazioni per garantire l’accessibilità ai servizi ferroviari e un’adeguata fluidità della circolazione veicolare a seguito dell’apertura del cantiere della stazione ferroviaria e l’interdizione al traffico di piazzale Kambo. Le modifiche a viabilità e parcheggi dell’area saranno introdotte per fasi, in linea con l’andamento del cantiere riguardante i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso della stazione di Frosinone condotti da RFI. A lavori conclusi, lo Scalo ferroviario sarà completamente accessibile, nel rispetto dei più elevati standard di sostenibilità ambientale.

In questo primo periodo, è stato individuato un parcheggio di lunga sosta che è quello dell’area ex Frasca. Sono stati inoltre previsti spazi per i taxi, disabili e stalli “rosa” nella porzione di piazzale Kambo non interessata dal cantiere. Di conseguenza, sono stati predisposti percorsi alternativi per raggiungere il parcheggio di lunga sosta dell’area ex Frasca ed i parcheggi di breve sosta di piazza Giovanni XXIII e via Licinio Refice, in modo da rendere comunque fruibile la stazione ferroviaria sia per gli accompagnatori dei passeggeri che per gli utenti di lunga sosta. Sui volantini in distribuzione, sono descritti graficamente i percorsi per arrivare all’area di parcheggio di lunga sosta e di breve sosta in auto e, da questi, i percorsi per raggiungere gli accessi alla stazione ferroviaria come previsti dalla fase di cantierizzazione.

I flussi che prima attraversavano piazzale Alessandro Kambo utilizzeranno il percorso di via Giacomo Puccini, via Sacra Famiglia, via Don Minzoni ed una nuova viabilità attraverso piazza Giovanni XXIII.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il comando di Polizia locale al numero 0775/2656265.

Redazione Frosinone