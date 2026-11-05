Una giornata particolare, record di ascolti 1.5 milioni di telespettatori
Grandi ascolti mercoledì sera per Aldo Cazzullo con la puntata «Il Piave. La vittoria della Grande guerra». Su La7 «Una Giornata Particolare» , in onda il 4 novembre ha raggiunto 1.339.000 telespettatori, pari all’8.8% di share. Non è certo un caso il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: quel giorno, nel 1918, è finita la Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. Un grande successo dunque per una puntata a cui il giornalista teneva moltissimo e che in qualche modo rivela «la riscoperta dei simboli dell’unità nazionale, compreso il tricolore e l’Altare della Patria dove abbiamo chiuso la trasmissione davanti al Milite Ignoto» riflette Cazzullo.
Un successo importante in termini di ascolti: la puntata sul Piave è stata la più vista di sempre e ha avuto picchi dell’ 11% di share, con 1.700.000 telespettatori, ma soprattutto La7 è stata la terza rete, dopo la fiction di Canale5 e dopo lo speciale di Rai1 sulle Forze Armate. «Una giornata particolare» ha dunque superato «Chi l’ha visto» su Rai3, Bianca Berlinguer («E’ sempre cartabianca» su Retequattro) e Fabio Fazio («Il tavolo di che tempo che fa» sul Nove) . Ed è stata prima rete sui laureati, sfiorando il 18% di share. Dunque una puntata a cui Cazzullo è particolarmente legato «perché mio nonno era un ragazzo del ’99. Oggi i nostri nonni non ci sono più, non ci sono più i Fanti della Grande guerra e la loro memoria è affidata a noi. Io vivevo con fastidio il fatto di leggere online moltissima gente che negava che ci fosse stata la battaglia di Vittorio Veneto e che sosteneva che negli ultimi giorni di Guerra, l’Italia non avesse avuto neanche un caduto. Purtroppo ne abbiamo avuto migliaia e migliaia perché la battaglia all’inizio fu durissima poi alla fine riuscimmo a sfondare e il 4 novembre 2018 abbiamo vinto. Certo una guerra che era meglio non fare, non c’è da festeggiare, ma ricordare sì». E Cazzullo ha tenuto a ricordare non solo i nonni, ma anche le nonne che durante la Guerra hanno preso il posto degli uomini «dimostrando di saper fare le cose anche meglio, nei campi e nelle fabbriche». Di più, il conduttore-giornalista è assolutamente certo che senza le donne l’Italia non avrebbe mai vinto la prima guerra mondiale. Ma l’aspetto cruciale della puntata è senza dubbio quello legato alla memoria: «gli italiani sono più legati alla patria di quello che amiamo riconoscere. Ogni famiglia custodisce un pezzetto di memoria nazionale. C’è un grande amore di patria, che è la terra dei padri e delle madri e che non va confuso con il nazionalismo. E’ un sentimento positivo che io ho trovato molto in Carlo Azeglio Ciampi quando seguivo il Quirinale. L’idea di patriottismo è molto diversa dall’idea di nazionalismo». corriere.it