Prende la moglie a bastonate, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico

I Carabinieri della Stazione di Esperia, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di genere coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno posto fine a un grave e reiterato quadro di violenza domestica a Vallemaio, procedendo all’arresto in flagranza di reato di un trentasettenne del posto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie convivente. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino accogliendo le richieste della procura della Repubblica ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, rafforzata dall’applicazione del braccialetto elettronico.

Redazione Digital