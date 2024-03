Uccide la moglie a coltellate, già sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio arrestato dai Carabinieri

Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate, a Cologno al Serio, nel primo pomeriggio di giovedì 28 marzo. Secondo le primissime informazioni, si tratta di una coppia nigeriana, lui di 45 e lei di 49 anni. La vittima si chiamava Joy Omobagbon. Il marito, Aimiose Osarumwense, è stato arrestato dai carabinieri. Il delitto è avvenuto in un cortile in via Donizetti, al civico 19, in un appartamento al secondo piano. Marito e moglie vivevano lì da quattro anni e pare che non avessero figli. Non si sa, ancora, quale sia stato l’elemento scatenante dell’omicidio, ma qualche problema c’era a giudicare dalle pur limitate testimonianze dei vicini. Uno di loro, martedì mattina, quando è uscito di casa per andare al lavoro ha visto la donna seduta a terra che piangeva. Qualche anno fa, il marito era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (tso). corriere.it