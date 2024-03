Frecciarossa, 10 milioni di viaggiatori a Pasqua torna il notturno da Milano

Circa 10 milioni di italiani viaggeranno con Trenitalia per le vacanze di Pasqua, con un aumento del 5% rispetto alle festività del 2023. Un dato che emerge proprio dal gruppo Fs, di cui Trenitalia è la società principale per il polo passeggeri. Proprio per rispondere a un aumento della domanda da parte dei cittadini, per i giorni 27 e 28 marzo e 1 e 2 aprile tornerà il Frecciarossa notturno tra il nord Italia e la Calabria, una delle mete più raggiunte in questo periodo dell’anno. Il sud traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania, insieme alle città d’arte, in particolare Venezia. Borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia, sono le mete preferite per chi viaggia con i treni regionali. Il treno viaggerà, appunto, di notte offrendo comfort e servizi della linea e consente di raggiungere la propria destinazione fin dal mattino presto. Le partenze da Milano sono alle ore 21.20, mentre quelle di ritorno da Reggio Calabria alle 22. Saranno effettuate fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa San Giovanni.

Durante le festività, sono potenziati i collegamenti anche del servizio di FrecciaLink, un’integrazione treno+bus che permette di raggiungere la destinazione finale acquistando in un’unica soluzione l’intero viaggio. Dal 28 al 30 marzo e l’1 e 2 aprile, sono stati attivati due FrecciaLink da e per Pompei e Sorrento. Il 30 marzo e l’1 e 2 aprile, saranno disponibili fino a 10 FrecciaLink per alcune tra le più belle località di montagna: Cortina D’Ampezzo, Cadore, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Ortisei, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Courmayeur e Aosta. Infine, sono confermate le quattro corse FrecciaLink giornaliere per le città d’arte Matera, Assisi e Perugia. Ricca anche la proposta regionale di Trenitalia che, grazie alla vendita combinata treno+bus, offre numerose opportunità di viaggio per queste festività pasquali. In Piemonte, il ViaLattea Link permette di raggiungere le località di montagna di Sestriere, Claviere, Cesana e Sauze d’Oulx oppure, per un viaggio all’insegna della spiritualità, il Santuario di Oropa, in treno fino a Biella per proseguire in bus fino al santuario. In Veneto, il Garda Link collega la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova ad alcune delle località più rinomate del Lago di Garda: il più grande dei laghi italiani. In Toscana, acquistando in un’unica soluzione il biglietto treno+bus si può visitare il centro di San Gimignano e Muntepulciano. In Sicilia, raggiungere il centro storico di Taormina è semplice grazie al Taormina Link in partenza dalla stazione di Taormina-Giardini. In Umbria, Assisi Link, in meno di 10 minuti, collega la stazione di Assisi al centro storico della città, e con Spoleto Link si arriva direttamente nel centro storico di Spoleto. In Campania, con il Pompei Link, in poco tempo, si può raggiungere dalla stazione ferroviaria di Pompei l’ingresso del Parco Archeologico. corriere.it