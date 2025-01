Uccide il compagno con una coltellata, “Mi ha aggredita e mi sono difesa”

A chiamare il 112 è stata lei, Stella Boggio, 33 anni, subito dopo aver colpito il compagno, Marco Magagna, 38 anni, con una coltellata al petto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La lite violenta è scoppiata tra i due conviventi nella notte tra lunedì e martedì, attorno alle 2.30, in un appartamento di via Tonale, a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. Secondo quanto emerso, la reazione della donna sarebbe avvenuta a seguito di un’aggressione da parte del compagno, con il quale conviveva dal mese di maggio nell’appartamento al civico 22. La lite è avvenuta dentro casa e il colpo risultato fatale è stato sferrato nel soggiorno. Magagna è morto a seguito del colpo ricevuto e Boggio è stata portata in caserma per essere interrogata dai carabinieri e arrestata. «Mi ha aggredita e mi sono difesa», ha spiegato la 33enne agli inquirenti. È accusata di omicidio. Secondo quanto sta emergendo in queste ore, sembra che tra i due il rapporto fosse diventato molto turbolento negli ultimi tempi, anche se, allo stato attuale, non risulterebbero pregresse denunce. I vicini riferiscono di liti burrascose, ma non emergono denunce o interventi delle forze dell’ordine. corriere.it