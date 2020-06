Sara Battisti

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del Piano turistico triennale, un lavoro importante che oggi, con l’approvazione dell’Aula, si concretizza – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Un Piano di cui mi sono voluta da subito occupare con diverse osservazioni finalizzate alla digitalizzazione e alla promozione del turismo outdoor e di prossimità, in particolar modo per la provincia di Frosinone, spendendomi per inserire le numerose bellezze paesaggistiche, enogastronomiche, storiche, naturalistiche, speleologiche, archeologiche, termali che sono presenti sul nostro territorio. Il testo, elaborato precedentemente alla pandemia da Covid-19, è il risultato di un lavoro di concertazione territoriale che ha posto al centro lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile ed esperienziale. Ora subito al lavoro sulla Legge 13 e per lo sblocco dei fondi per la promozione turistica dell’estate 2020 nel Lazio”.

Redazione Digital