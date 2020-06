Si è svolta l’iniziativa simbolica “Un fiore per Serena”, con la deposizione di fiori in località Fontecupa, vicino la targa “Fonte Serena”, in ricordo di Serena Mollicone.

Un omaggio voluto dal comune di Fontana Liri, dal comune di Arce e dalla Protezione civile Santa Barbara nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Serena Mollicone in località Fontecupa, avvenuto il 3 Giugno 2001, intorno a mezzogiorno, nel boschetto vicino Anitrella, per ricordare una ragazza barbaramente assassinata e per chiedere che sia fatta finalmente giustizia sulla vicenda anche e soprattutto in nome della encomiabile battaglia portata avanti dal padre Guglielmo, deceduto nei giorni scorsi. Gianpio Sarracco (sindaco di Fontana Liri, nel cui territorio è stato ritrovato il corpo senza vita della povera Serena), Gino Germani (sindaco di Arce, paese di Guglielmo e Serena Mollicone) e rappresentanti della Protezione civile Santa Barbara (furono proprio i volontari dell’associazione che ritrovarono il corpo 19 anni fa) hanno deposto dei fiori, alla presenza dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia locale e del parroco Don Pasqualino Porretta che ha benedetto i fiori e officiato un momento di preghiera per la cara Serena. I familiari di Serena e Guglielmo Mollicone hanno ringraziato i partecipanti per la sensibilità dimostrata nel ricordare Serena, anche in nome del povero Guglielmo che non c’è più, ma resta vivo e forte il ricordo della sua battaglia di richiesta di giustizia in tutti noi.

Redazione Digital