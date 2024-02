Trovato morto in Ciociaria, scoperto cadavere era andato a raccogliere gli asparagi.

Una pattuglia dei Carabinieri nel corso di un predisposto servizio, nel transitare in località isolata, notava un’autovettura Ford Focus C-Max ferma in aperta campagna, nota agli operanti poiché nella mattinata precedente, nel dialogare con il proprietario, un 67enne residente a Monte San Giovanni Campano (FR), lo stesso aveva riferito ai militari che si stava recando a raccogliere degli asparagi. Gli operanti, tenuto conto dell’orario, circa le 3 di notte e in considerazione di quanto appreso dal predetto nella mattinata precedente, insospettiti, si recavano dapprima presso la sua abitazione e non ricevendo risposta, si mettevano alla sua ricerca. Trattandosi di zona impervia, i militari provvedevano a contattare telefonicamente il predetto, facendogli squillare il cellulare, rinvenendolo purtroppo privo di vita in località Pozzo San Paolo, in uno stato di “rigor mortis”. Il personale sanitario intervenuto sul posto diagnosticava la “morte per cause naturali”.

Redazione Digital