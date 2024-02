Ammazza il compagno a coltellate, colpito almeno 10 volte alla schiena

Una discussione, la lite e lei che prende un coltello da cucina e lo uccide a coltellate. Almeno dieci i fendenti, solo sulla schiena, che hanno raggiunto Tiziano Colombi, 58enne che vive al primo piano della palazzina Atc al numero 22 di corso XXVI Aprile a Vercelli, proprio alle spalle dell’ospedale. Ad uccidere C.T. la compagna, Rosa Comito, sessantenne. L’uomo, vercellese era infermiere della Cardiologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli. La lite sarebbe scoppiata attorno alle 19.30. Come ogni giorno l’uomo era arrivato nella palazzina dove vivono altre otto famiglie, con la sua auto, una Toyota grigia e l’aveva parcheggiata proprio davanti al palazzo che affaccia sulla strada. Poi, sotto la pioggia battente che ieri sera cadeva sulla città, ha attraversato la strada ed è salito al primo piano per raggiungere la donna. Viveva in provincia e tutti i giorni raggiungeva la città per andare a trovarla. Nessuno li ha sentiti litigare e nemmeno urlare. «Stavano insieme, non so da quanto. Ma si volevano bene, almeno sembrava», racconta una vicina. «Non li ho mai sentiti litigare. Il nostro è un condominio tranquillo, non è mai successo nulla prima». Nessun problema apparente, nessuna denuncia alle Forze dell’ordine. Rosa però lo ha colpito, più volte. Fino a ucciderlo. La donna ha delle ferite sulle mani, adesso bisognerà capire se ci sia stata una colluttazione. Lei, ieri sera, è stata accompagnata in ospedale per alcuni accertamenti. Poi ha raccontato ciò che è successo alla polizia. È in stato di fermo, verrà sentita oggi dal pm Maria Serena Iozzo e dovrà dire che cosa è successo in quell’appartamento. corriere.it