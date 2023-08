Trisulti, la Certosa fa il pieno oltre mille visitatori in una sola giornata

“Oltre mille visitatori nella sola giornata di Ferragosto alla Certosa di Trisulti; numeri importanti che certificano la lungimiranza delle scelte e degli investimenti che abbiamo fatto in questi anni come Regione Lazio per incentivare lo sviluppo turistico del nostro territorio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – La gestione affidata a Lazio Crea di questo sito, delle Grotte di Pastena e Collepardo ha invertito la tendenza e i numeri lo dimostrano. Un risultato frutto della proficua sinergia con amministratori locali, associazioni, imprese locali e cittadini che ogni giorno si impegnano per dare lustro a questi siti. Il brand Ciociaria funziona – prosegue – e ci ha consentito di avviare dopo tempo un’offerta turistica di qualità anche nel nostro territorio; era uno degli obiettivi che come Regione ci siamo posti sin dal primo mandato della Giunta Zingaretti e che abbiamo faticosamente raggiunto. L’auspicio è che la Giunta Rocca lavori in continuità con questa impostazione a partire da una risposta celere in merito alle criticità che stanno interessando le Grotte di Collepardo momentaneamente chiuse al pubblico a causa del rischio di crolli; una situazione che rischia di generare un danno economico e d’immagine al sito e al territorio interessato. La chiusura per le segnalazioni avvenute già dal mese di marzo, devono portare rapidamente ad una soluzione che può essere studiata provando a non danneggiare l’economia del luogo. Al fine di avviare un confronto costruttivo, ho chiesto al Presidente della Commissione “Cultura, spettacolo, sport e turismo”, Mario Crea un’audizione alla presenza dell’Assessora alla Cultura Simona Baldassarre, dell’Assessore al Patrimonio Fabrizio Ghera, del nuovo Presidente di Lazio Crea Marco Buttarelli e dei Sindaci di Collepardo e Pastena”.

