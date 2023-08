Spopola la pizza con l’anguria, ecco la novità dello chef Capuano

Vincenzo Capuano è uno chef (e pizzaiolo) piuttosto noto e seguito, anche sui social. Spesso posta ricette applaudite dai follower. Ma questa volta non tutti i suoi fan hanno gradito. Capuano per Ferragosto ha preparato una ricetta innovativa, la pizza con anguria, panna e altra frutta. La pizza, soprattutto per i napoletani, è considerata sacra. E piace tradizionale. Quindi la novità non è stata gradita. Commenti poco teneri: «Basta. Ma proprio basta. Vai a prendere like dagli americani» scrive Filippo. «Ti sei montato la testa»- lo rimprovera un altro utente. «Ferragosto o pesce d’aprile?? La fama vi dà alla testa» scrive Daniele. Infine un commento acidissimo in napoletano: «Prima la pizza era felicità, aspettavi il sabato per mangiare la tua margherita con patatine e un bicchiere di coca cola freddo. Mo addirittura a fell e mellon ngopp. Tra poco mi aspetto a nzalat e riso, a lasagna». corriere.it