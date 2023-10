Treni in tilt in Ciociaria, disagi e pericoli sulla linea Cassino-Roma

A seguito di numerose segnalazioni ricevute da gruppi di utenti che quotidianamente utilizzano la linea ferroviaria per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio, ho depositato un’interrogazione scritta al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per avere risposte in merito ai continui e ripetuti disagi che interessano la linea Roma-Cassino Fl6 – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Dal termine dei lavori che hanno interessato questa tratta, infatti, sono stati molteplici i ritardi, le interruzioni del servizio e la cancellazione di corse che hanno causato forti difficoltà ai pendolari della Roma-Cassino, così come segnalatoci anche dall’Associazione Roma-Cassino Express. A titolo di esempio l’ultimo episodio si è verificato a partire dalle 19:10 del 5 ottobre e la mattina del 6 ottobre 2023 e, come dichiarato RFI è stato dovuto ad ‘un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni’. Questo episodio ha causato notevoli disagi e situazioni di pericolo per l’incolumità dei passeggeri presso la stazione di Colleferro-Segni-Paliano, costretti a scendere dalla vettura per raggiungere i bus sostitutivi, attivati con enorme ritardo dall’azienda di trasporto. Il bilancio riguardante solo quest’ultima situazione di disagio è stato di rallentamenti fino a 80 minuti per cinque Regionali, un Intercity deviato, ventuno Regionali cancellati o limitati nel percorso. Appare evidente che la capacità di attivazione delle soluzioni di trasporto sostitutive è spesso poco tempestiva e non soddisfa le esigenze dei pendolari sia in merito alla qualità del trasporto ma anche in relazione alla capienza dei mezzi. Ho chiesto, dunque, al Presidente della Regione Lazio e alla Giunta Regionale un approfondimento sulla natura dei guasti e quali azioni si intende intraprendere per assicurare un servizio di trasporto ferroviario adeguato alle esigenze dei pendolari”.

Redazione Digital