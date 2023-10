Spaventapasseri, laser contro colombi e corvi ecco il nuovo sistema

Colombi e passeracei sono i primi obiettivi di questi raggi laser che hanno il solo scopo di tenere i volatili lontani dai campi e proteggere le coltivazioni dai loro appetiti. Immaginate quindi il fattore che stradica gli spaventapasseri di paglia dai campi e impianta alcuni specchietti in luoghi strategici tra i filari. In un punto rialzato invece installa un piccolo apparecchio in grado di sparare raggi laser (al buio ben visibili e colorati) non diversi da quelli utilizzati nelle discoteche o dai puntatori che i professori usano per indicare agli studenti: sia di giorno che soprattutto di notte, questi laser adeguatamente programmati vengono indirizzati sulle coltivazioni (e sugli specchietti inclinati per riflettere adeguatamente il raggio) tenendo lontani gli uccelli. Va da sé che il raggio sia assolutamente innocuo per ogni essere vivente.