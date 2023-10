Treni da Frosinone a Roma, “Pendolari non devono subire disagi”

“Ringrazio per la grande disponibilità dimostrata dal Direttore Generale di Rfi, l’Ing. Andrea Telera – ha affermato il presidente del consiglio provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini – Ricordiamo che fino a qualche settimana fa, la tratta ferroviaria in oggetto, a causa di un’ anomala usura delle ruote, che ha dimezzato il numero dei treni in circolazione su tre linee delle ferrovie regionali, ha causato numerosi disagi ai pendolari. Dopo questa emergenza è stata fatta un’audizione tra Rfi, Trenitalia e l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, per analizzare le cause dell’anomalia e riflettere sulle possibili azioni da intraprendere. Abbiamo avuto un colloquio molto interessante riguardo le criticità riscontrate dai pendolari sulla tratta Cassino Roma. Purtroppo l’anomala usura delle ruote, registrata prima a luglio e poi a settembre, fa sapere Telera, è oggetto di uno studio in collaborazione con il Politecnico di Milano. Nel periodo estivo sono stati fatti dei lavori di efficientamento e di ammodernamento della linea che si è andato ad unire al problema dell’usura delle ruote e allo scarso numero di treni messi a disposizione da Trenitalia. Una concomitanza di cause che si è risolta, fortunatamente con la prontezza di azione e la sensibilità da parte delle ferrovie. Infatti da circa venti giorni il servizio è stato ripristinato e le cose stanno tornando alla normalità. Grande collaborazione e disponibilità da parte di Rfi che ringrazio nella persona del Direttore. Auspico che i nostri pendolari non devono più affrontare situazioni di disagio simili. Noi come provincia di Frosinone saremo sempre vigili e collaborativi sia con Rfi che con Trenitalia affinché i nostri utenti possano sentirsi sempre sicuri di viaggiare”.

Redazione Frosinone