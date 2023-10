Madre caccia figli 40enni dalla sua abitazione, tribunale le dà ragione “Sono autonomi”

Si era stancata di avere in casa con lei i due figli ormai adulti, il primo di 42 anni e il secondo di 40. Più volte ha cercato di convincerli a trovarsi una

sistemazione autonoma, anche perché entrambi hanno un lavoro. Ma

i due non ne hanno voluto sapere. Così la madre, una donna di 75 anni di Pavia, ha deciso di far loro causa e la giudice Simona Caterbi le ha dato ragione: i due figli dovranno lasciare l’abitazione materna entro il prossimo 18 dicembre. La notizia è pubblicata oggi sul quotidiano «La Provincia pavese». La madre era anche infastidita dal fatto che i due fratelli non contribuivano alle spese della casa e non volevano neppure aiutarla nelle attività domestiche. Visto che i suoi tentativi di convincerli a farsi una vita propria sono stati inutili, ha scelto di sfrattarli. Nella sentenza del giudice si sottolinea che se «la permanenza nell’immobile agli inizi poteva ritenersi fondata», in quanto basata «sull’obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice, non appare oggi più giustificabile», considerato il fatto che «i due resistenti sono soggetti ultraquarantenni». corriere.it