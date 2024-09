Trekking a cavallo in Ciociaria, ecco tutto il programma

“Un trekking a cavallo per la sicurezza stradale, che coinvolge Polizia di Stato e quattro associazioni tra le province di Latina e Frosinone – hanno affermato gli organizzatori – E’ l’iniziativa dell’ASD i Cavalieri della Valle di Amaseno, con la partecipazione straordinaria del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato proveniente dalla Questura di Roma U.P.G.S.P. Ufficio Specialità e del cavaliere Cristian Moroni, che ha già avuto l’onore di cavalcare con la Polizia di Stato a Palermo mentre terminava il perimetro d’Italia e che per l’occasione realizzerà video mozzafiato dell’intera giornata. Saranno presenti anche i Butteri di Sezze. L’iniziativa, oltre ad avere finalità ludico sportive e di promozione del territorio, intende richiamare l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto alla luce degli ultimi dati sugli incidenti con esito mortale nel Lazio. La passeggiata a cavallo, invita a riflettere sull’importanza di riscoprire una vita sana a contatto con la natura e gli animali ed avere ritmi meno frenetici. Il Trekking partirà alle ore 9:00 dal Campo Sportivo di Amaseno. Percorrendo antichi sentieri e mulattiere perfettamente percorribili, i cavalieri entreranno in provincia di Latina, precisamente a Roccasecca dei Volsci, dove si effettuerà una sosta presso il ristorante “La Magnatora”; poi si ripartirà alla volta del Belvedere di Monte Curio, per osservare il panorama che consente di scorgere le isole Pontine ed il Monte Circeo e tempo permettendo, ammirare i ragazzi e le ragazze dell’ASD FLYROCCASECCA, gemellati con la Cristian e Furia ODV, che si lanceranno con deltaplani e parapendii. Dopo avere salutato i ragazzi del volo, si inizierà a scendere verso il Comune di Roccasecca dei Volsci e davanti al Tempietto di San Raffaele, la sindaca Barbara Petroni saluterà amazzoni e cavalieri, mentre il Parroco del paese benedirà i presenti ed i cavalli. Cristian Moroni e la sua cavalla Furia, dopo aver percorso il perimetro d’Italia, isole comprese, oltre 10.500 km effettuati, aver organizzato 64 cene solidali con l’associazione di volontariato Cristian e Furia ODV, si sta concentrando sul territorio pontino. Già due gli eventi solidali realizzati, il primo a Sezze il 6 settembre scorso, in collaborazione con i Butteri di Sezze. Tutto il ricavato e due sedie a rotelle, offerte da alcuni partecipanti alla serata, sono stati donati alla Caritas e al Comune setino. Il secondo evento, in collaborazione con l’ASD FLYROCCASECCA, invece, per raccogliere fondi per iniziare la bonifica della struttura ricettiva comunale “ex campeggio”, che si trova proprio su Monte Curio e che, oltre ad ospitare la scuola di parapendio, diventerà un punto di riferimento per famiglie ed amanti della natura. Il Cavaliere Cristian Moroni, con l’esperienza maturata nel lungo viaggio in giro per l’Italia, vuole dare il suo contributo per rilanciare il territorio, proteggere l’ecosistema con il suo rifugio per animali e avvicinare i giovani al volontariato e all’associazionismo, contrastando disagio sociale e spopolamento dei piccoli Comuni. Per info contattare il numero 3494065705”.

Redazione Digital