Picchia la moglie, in Ciociaria braccialetto elettronico e arresto

I militari della stazione Carabinieri di Aquino, hanno tratto in arresto un sessantaquattrenne del posto, per violazione del provvedimento di “allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare (con applicazione del braccialetto elettronico) per maltrattamenti a carico della moglie, si rifiutava, alla presenza dei militari, di lasciare la casa familiare dove vive la denunciante. Per tale motivo, quindi, i militari lo traevano in arresto per la violazione e lo mettevano a disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino per il giudizio direttissimo che, nella giornata successiva, veniva celebrato con la sola convalida dell’arresto al termine della quale veniva nuovamente disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare.

Redazione Digital