Tour vaccinale in Ciociaria, Esercito e Asl al mercato di Alatri 

“L’iniziativa itinerante della Asl di Frosinone, supportata dall’equipe militare e i mezzi dell’Esercito Italiano, farà tappa ad Alatri il giorno 25 febbraio. Un hub vaccinale mobile verrà allestito dalle 9 alle 17, in località Chiappitto, area mercatale. La campagna è rivolta ai cittadini che abbiano compiuto 18 anni. Sarà possibile ricevere prima dose, seconda dose o booster. Non occorre la prenotazione. Il mio è un invito sincero rivolto a tutti i cittadini che ancora non hanno iniziato o completato il ciclo vaccinale a cogliere questa grande opportunità a tutela della propria salute e di quella dei propri cari.Il mio personale ringrazianento va alla dirigente generale Asl, Pierpaola D’Alessandro e all’Esercito italiano per il servizio reso a tutta la provincia e in particolare ad Alatri”. Lo comunica il sindaco Cianfrocca.

Redazione Alatri