Futuro Bovillense, ecco il progetto di Marcello Dalmazia “Cambiare amministrazione”

di Gianpiero Fabrizi

Nuovo progetto a Boville Ernica in vista delle elezioni comunali. Già numerosi elettori hanno aderito a Futuro Bovillense.

“Che un simbolo lanciato sui social potesse ravvivare il dibattito politico in maniera così accentuata, non lo avrei mai immaginato – ha affermato Marcello Dalmazia, portavoce Futuro Bovillense – E’ bastato presentare una nuova proposta politica accompagnata da un simbolo per far emergere tutte quelle trame che in maniera anche malcelata alcuni personaggi portavano avanti convinti di poter raggiungere i loro traguardi del tutto personali, magari anche a discapito di tutti i cittadini. Noto con molto stupore un certo nervosismo da parte di taluni personaggi, un nervosismo un po’ troppo accentuato. Non vorrei aver procurato loro questo malessere interiore tipico di chi si sente unto dal Padre Eterno. Per questo mi preme fare chiarezza e dare loro tutte le rassicurazioni del caso: stiano tranquilli, questo simbolo e tutti coloro che lo rappresentano, vogliono solo il bene del paese e di tutti i cittadini. La nostra ambizione è quella di ridare a Boville il ruolo che gli compete e che con l’amministrazione Perciballi è venuto meno”.

Ipotesi elezioni primarie in caso di più candidati a sindaco.

“Tutto questo possiamo realizzarlo solo se si fa fronte comune, solo se tutti i protagonisti delle scorse elezioni sono capaci di sedersi attorno ad un tavolo e seguire un unico filo conduttore – ha aggiunto Dalmazia – Futuro Bovillense che al suo interno ha già avuto l’adesione di più candidati, ha il solo scopo di unire e non dividere come qualcuno, in maniera piuttosto approssimativa, vorrebbe far credere. Le regole che ci siamo dati per la scelta del candidato a sindaco sono talmente democratiche da non lasciare spazio ad alcun fraintendimento. Se ci dovessero essere più persone vogliose di ambire legittimamente alla candidatura, potranno giocarsi la partita attraverso le primarie. Chi si sente pronto a raccogliere questa sfida è il benvenuto. Chi sarà il prescelto dai cittadini potrà contare sull’appoggio incondizionato da parte di tutti i partecipanti che dovranno quindi mettersi a disposizione firmando un documento che lo attesti. Boville mai come in questo momento ha bisogno tutt’altro che di persone che dimostrano bramosia di potere, ha bisogno di persone che vogliono servire il paese e non servirsi del paese, ha bisogno di persone svincolate da conflitti di interessi troppo marcati, l’attuale amministrazione capitanata dal dott. ing. Perciballi ne è la prova provata”.