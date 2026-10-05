Terremoto a Frosinone, il sindaco Mastrangeli si dimette

di · 5 Ottobre 2026

“Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, annuncia le proprie dimissioni, dopo aver comunicato personalmente la decisione, per un atto di garbo istituzionale, al signor Prefetto della provincia di Frosinone”. 

Redazione Digital 