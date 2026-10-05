Targa al merito a Piergiorgio Fascina, prestigioso riconoscimento conferito dalla Provincia

La cerimonia ufficiale si è tenuta ieri pomeriggio a Esperia (FR). Erano presenti il sindaco di Esperia, Giuseppe Villani, il senatore della repubblica Massimo Ruspandini, il consigliere provinciale con delega allo sport, Luca Fardelli, il consigliere provinciale Gianluca Quadrini e il delegato Fipic Lazio, Piergiorgio Fascina.

“Targa al merito a Piergiorgio Fascina – hanno affermato Di Stefano e Fardelli – per la capacità di trasformare la passione sportiva in un volano di coesione sociale dimostrando che il valore dello sport risiede nell’incontro e nel superamento di ogni limite”.

“Ringrazio l’amministrazione provinciale di Frosinone – ha affermato Piergiorgio Fascina – In particolare il presidente Luca Di Stefano e il delegato Luca Fardelli. Riconoscimento prestigioso frutto di un lavoro proficuo sul territorio volto alla promozione dell’inclusione e della crescita del movimento sportivo nel Lazio e in Provincia di Frosinone”.

Redazione Digital