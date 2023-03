Telecamere riprendono chi getta spazzatura, in Ciociaria multe salate. Questa mattina gli operai del comune, con il coordinamento del Comandante della Polizia Locale e la collaborazione dei Carabinieri di Arce, hanno provveduto ad installare nei pressi degli impianti sportivi una speciale videocamera di ultima generazione. Il dispositivo elettronico, in linea con quanto è previsto dal regolamento comunale, è stato posizionato al fine di adottare un’ulteriore misura di prevenzione e tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale nonché di controllare l’abbandono indiscriminato di rifiuti. La videotrappola in questione è in grado di catturare, sia di giorno che di notte, immagini e video di soggetti in movimento. È dotata di un sistema di rotazione di 355° ed inclinazione di 95° e grazie al pannello solare integrato può funzionare ovunque senza cavo elettrico. «Con questi nuovi dispostivi – ha affermato il sindaco Luigi Germani – sarà possibile aumentare il controllo del nostro territorio comunale. In particolare abbiamo voluto iniziare la sperimentazione in località Valle dove nelle ultime settimane sono stati segnalati alcuni furti all’interno delle auto in sosta. La caratteristica importante di queste videocamere è la loro mobilità in quanto sono dotate di un sistema autonomo di alimentazione ed invio delle immagini riprese. Se la sperimentazione di questi nuovi apparecchi darà i risultati sperati l’Amministrazione è pronta ad acquistarne un numero maggiore al fine di integrare l’attuale sistema di videosorveglianza del paese ed aumentarne l’impatto anche in termini di deterrenza».

Redazione Digital