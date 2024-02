Svaligia noto centro commerciale, in Ciociaria arrestato un rumeno

Incessanti i controlli sul territorio da parte di militari della Compagnia di Alatri al fine di prevenire e reprimere reati predatori, quelli inerenti gli stupefacenti e le violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno effettuato un arresto per “furto aggravato” verificatosi presso il centro commerciale Panorama di Alatri. Una persona veniva notata da personale della vigilanza interna prelevare confezioni di vari prodotti presenti nello store e nasconderli in una busta che poi è risultata essere schermata e pertanto idonea ad eludere i controlli antitaccheggio alle casse. I militari operanti avvisati da personale del centro commerciale fermavano il soggetto di nazionalità rumena, che veniva trovato in possesso della refurtiva di un valore di alcune centinaia di euro, poi riconsegnata al legittimo proprietario. L’uomo sicuramente si sarà reso autore di analoghi furti con lo stesso metodo presso altri grandi esercizi commerciali e si stanno approfondendo le indagini in tal senso. L’autorità giudiziaria, ritenendo legittimo l’operato, nell’udienza davanti al GIP, convalidava il provvedimento cautelare adottato dai Carabinieri. L’augurio è che si sia posto fine ad una pratica truffaldina atta ad impossessarsi di beni non certamente per fabbisogno personale ma per trarne benefici economici. Massimo impegno dei Carabinieri per assicurare al cittadino una presenza costante e diffusa di pattuglie dell’Arma per aumentare la sicurezza effettiva e percepita in questo territorio. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è allo stato solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Alatri