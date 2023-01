Stazione alta velocità in Ciociaria, “Sviluppo e posti di lavoro in provincia di Frosinone”

“Politiche fiscali meno severe, incentivi pubblici, progetti, bandi, formazione, meno burocrazia, investimenti sulle infrastrutture: sono questi alcuni dei punti fermi inseriti nel nostro programma al fine di ridare ossigeno e rilanciare l’occupazione nel nostro territorio, purtroppo mortificato da dieci anni di pessima amministrazione del centrosinistra targato Zingaretti-D’Amato – ha affermato il consigliere provinciale Daniele Maura – A tal fine siamo già al lavoro, a livello nazionale come locale, per dare seguito ad una serie di progetti che, come detto, hanno tre obiettivi fondamentali: garantire la sopravvivenza delle attività esistenti, evitare la loro fuga (il caso Catalent di alcuni mesi fa ne è l’esempio più eclatante) e, direi soprattutto, creare le condizioni per attrarre nuovi imprenditori e investimenti nella nostra provincia. La Ciociaria deve essere un territorio veramente appetibile per chi vuole fare impresa e quindi per creare nuovi posti di lavoro. Al riguardo, la realizzazione della stazione Tav costituirebbe la vera svolta e il volano per rilanciare economia ed occupazione territoriali. Con un occhio di riguardo rivolto ai giovani, finora costretti a cercare altrove, fuori regione se non direttamente all’estero, quelle occasioni di lavoro, di formazione, specializzazione e crescita che oggi qui non esistono. La rotta va invertita con decisione anche in questo campo: noi siamo pronti e, stando al clima che si respira negli incontri sul territorio, la gente è con noi”.

Redazione Digital