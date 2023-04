Spritz di Jennifer Lopez, ecco il nuovo drink della cantante americana

È ispirata alle vacanze in Costiera Amalfitana la nuova creazione firmata Jennifer Lopez. Si tratta di Delola, una linea di Spritz alcolici che la cantante ha presentato con un video-annuncio sulla propria pagina Instagram. «Ho lavorato sodo, senza concedermi pause, per interi decenni e questo mi ha fatto capire l’importanza di godersi la vita. Avevo in mente di creare dei drink deliziosi, preparati con gli ingredienti migliori e perfetti per essere gustati in compagnia della famiglia e degli amici. E quest’idea è diventata Delola», spiega JLo nella clip, dove le immagini del mare della Costiera si alternano a quelle di assolati aperitivi in compagnia.

«Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia. L’accoglienza italiana e lo stile raffinato della Costiera sono entrati nel mio cuore», continua la cantante e attrice, prima di iniziare a decantare le caratteristiche dei tre tipi di Spritz di sua invenzione e che per il momento sono disponibili solo negli Usa.

«Gli Spritz Delola s’ispirano alla ricetta italiana, ma non contengono zuccheri, né additivi. Sono meno calorici rispetto al classico Spritz e anche meno alcolici. Il loro contenuto di alcol equivale più o meno a un calice di vino. Vi posso assicurare che sono buonissimi! Basta aprire la bottiglia, versare il contenuto in un bicchiere di ghiaccio e godersi la vita Delola», conclude la Lopez, la cui iniziativa non ha però raccolto unanimi consensi. Leggendo, infatti, i commenti postati sotto il filmato di presentazione degli Spritz, molti follower hanno accusato la star di opportunismo, giudicando quantomai fuori luogo la scelta di creare dei drink alcolici, visto che lei non beve (se non nelle occasioni speciali e comunque sempre pochissimo), ha più volte sottolineato quanto siano negativi gli effetti dell’alcol e, soprattutto, è sposata con Ben Affleck, che con la bottiglia ha avuto più di un problema in passato. «Il capitalismo ha colpito ancora, cosa non si fa per i dollari», è il senso della maggior parte delle reazioni, mentre molti follower hanno pregato la Lopez di creare una versione analcolica dei suoi Spritz Delola. corriere.it