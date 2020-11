“Oggi a Sora, insieme a Lino Caschera e a tanti professionisti come Filippo Porretta, Annarita Campagna, Cristina Marrone e tanti altri abbiamo dato vita ad uno sportello bandi regionali ed europei per essere concretamente e fisicamente vicini ad imprenditori, piccoli artigiani, commercianti e cittadini – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – È importante conoscere le opportunità che Regione Lazio ed Unione Europea stanno mettendo in campo per affrontare questo momento di difficoltà. Io ho sentito la forte esigenza di dare un riscontro immediato, mettendomi al servizio del popolo. Dopo l’inaugurazione a Cassino arriva quella di Sora, e prossimamente a Frosinone, in modo tale da coprire l’intera provincia. Il tutto è avvenuto nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid-19; nonostante il periodo non sia dei migliori ho sentito intorno a me molto entusiasmo, e ricevuto tantissimi ringraziamenti”.

Redazione Sora