Professione chinesiologo, il dott. Alessandro Paglia curerà una rubrica su Area C quotidiano.

Laurea in Scienze motorie, esperto di preparazione atletica e personal training, plurispecializzato in metodologia dell’allenamento, crossfit coach level 1, master in allenamento funzionale, istruttore di kettlebell training e TRX training, calisthenics training, operatore posturale tecnica meziérès, direttore tecnico presso il centro sportivo Flex and Fit, da dieci anni è nel settore.

Quasi 5.000 persone seguite, dal dimagrimento ai concorsi militari, dalle riatletizzazioni post infortunio all’ aumento della massa muscolare, dal trattamento di patologie della terza età all’attività fisica in gravidanza e molto altro; opera coaching online a distanza su tutto il territorio nazionale e anche internazionale su richiesta.

Allenamenti personalizzati, privati, consulenze, lavoro in sinergia con fisioterapisti, dietisti, nutrizionisti dello sport etc.