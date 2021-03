Vaccini, priorità alla Ciociaria più dosi per contenere la circolazione del virus.

“E’ urgente intervenire per aumentare la vaccinazione anti Covid-19 nella provincia di Frosinone, zona rossa da ieri a causa dell’alta incidenza della circolazione del virus – ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini – Con uno sforzo importante in tal senso, unito al rigoroso rispetto delle regole da parte di tutti, potremo uscirne al più presto. Sono in contatto con tante persone e rappresentanti di categorie del nostro territorio, che apprezzano gli sforzi della Regione nell’organizzazione della campagna vaccinale, ma chiedono una giusta accelerazione. Sappiamo che ciò dipende dalle dosi a disposizione e va in questa direzione la richiesta avanzata ieri dall’assessorato alla Salute della Regione Lazio al Commissario straordinario Figliuolo, di fornire dosi aggiuntive per una vaccinazione più incisiva in zona rossa. La struttura organizzativa della Asl ha già dimostrato di essere pronta a incrementare la somministrazione dei sieri”.

Redazione Digital