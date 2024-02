Sora, il giovane Polsinelli è campione d’Europa di karate

“È il sorano Guido Polsinelli a vincere la medaglia d’oro e aggiudicarsi il titolo di campione d’Europa under 21 di karate – ha affermato il consigliere provinciale Gianluca Quadrini – Esprimo i miei più sentiti complimenti per la suastraordinaria vittoria al Campionato d’Europa di Karatè nella categoria under 21 per la conquista della medaglia d’oro. Il giovanissimo Guido ha dimostrato una determinazione e una forza di volontà incredibile, oltre a una maestria tecnica che lo ha portato a trionfare sul palcoscenico europeo. Sono fiero di poter rivolgere a lui le mia più sincere congratulazioni a nome di tutto il Consiglio Provinciale. Questo successo non solo è un riflesso del suo talento individuale, ma incarna anche l’immagine dell’abilità dei nostri atleti locali. Una vittoria che non solo ci riempie di orgoglio come provincia, ma spero che ispiri anche le generazioni future a perseguire i loro sogni e a credere nelle proprie capacità”.

Redazione Digital