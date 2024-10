Sora, Banca dei Capelli a sostegno delle pazienti oncologiche

“L’associazione culturale no profit “Iniziativa Donne” di Sora è impegnata da più di un decennio nella raccolta di trecce di capelli sul territorio della provincia di Frosinone. Grazie al progetto “Banca dei capelli” che vede molti comuni, saloni di bellezza, cittadini di entrambe i sessi e tutte le età donare i propri capelli, è stato possibile consegnare alla Asl di Frosinone 18 parrucche organiche di un valore economico totale di più di 32 mila euro. Una filiera gratuita che mette al centro una cultura del rispetto, promuove una cittadinanza attiva, vicina al prossimo e sensibilizza le giovani generazioni nel sentirsi comunità, tendendo una mano a chi sta affrontando un periodo difficile, come quello della malattia. Progetto ideato dall’associazione culturale no profit Iniziativa Donne con la vicinanza della Asl di Frosinone, Provincia di Frosinone, Consulta delle elette Provincia di Frosinone, Confartigianato Imprese, Banca dei Capelli, Stati Generali delle Donne e Patto delle Donne. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e, tra le tante attività messe in campo negli anni dall’associazione Iniziativa Donne, per lunedì 28 ottobre 2024 ha proposto il “Flash mob della solidarietà” dove, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Frosinone, verrà chiesto di aderire al taglio dei capelli di almeno 27 centimetri naturali o colorati, non mesciati, raccolti in trecce e conservati asciutti in delle singole bustine trasparenti, ben chiuse. Il taglio sarà eseguito da professionisti che raggiungeranno le scuole aderenti. Una nuova raccolta che nasce per realizzare nuove parrucche. Venerdì 25 ottobre 2024 presso la Sala Simoncelli della biblioteca del Comune di Sora, piazza San Francesco alle ore 10.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Flash mob della solidarietà”. A fare da cornice all’appuntamento la donazione di parrucche organiche alla Asl di Frosinone”.

Redazione Sora