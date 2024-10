Fiat Cassino, “Rischio chiusura stabilimento e perdita posti di lavoro”

“Il presidente del consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato oggi alla manifestazione organizzata dai sindacati nella piazza del Municipio di Piedimonte San Germano, esprimendo la propria preoccupazione per la situazione critica che sta colpendo il sito di Stellantis e le conseguenze che essa potrebbe avere sulle famiglie del territorio. “È fondamentale che tutti noi ci uniamo per difendere i posti di lavoro e il futuro delle nostre comunità. A nome mio e di tutto il consiglio provinciale e del presidente Luca Di Stefano, era doveroso far sentire e dimostrare la nostra vicinanza. La crisi attuale rappresenta una sfida enorme e non possiamo permettere che si trasformi in una bolla sociale” ha affermato il presidente Quadrini. “Chiedo ai vertici di Stellantis di assumere decisioni chiare e tempestive per garantire la sicurezza occupazionale dei nostri lavoratori. La provincia di Frosinone è pronta a fare la propria parte nel sollecitare un dialogo costruttivo”. Quadrini, ha inoltre ringraziato i sindacati per il loro costante impegno e l’interesse dimostrato nei confronti della tutela dei diritti dei lavoratori. “Il loro ruolo è cruciale in questo momento. Insieme, dobbiamo lavorare per trovare soluzioni che possano proteggere le famiglie e il tessuto economico della nostra provincia”. La Provincia di Frosinone continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con le istituzioni competenti per affrontare questa emergenza e garantire un futuro migliore per tutti i cittadini”.

Redazione Digital