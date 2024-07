Soldi alle attività di ristorazione, 11 milioni di euro arrivano le agevolazioni

“Prime agevolazioni in arrivo dal “Fondo per il sostegno alle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” a favore di 501 imprese ammesse alla misura “Macchinari e beni strumentali” – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine dei consulenti del lavoro di Frosinone – L’incentivo, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e gestito da Invitalia, è rivolto alle imprese dei settori ristorazione, pasticceria e gelateria, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico e consiste in un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro che può coprire fino al 70% delle spese riferite all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa. Secondo quanto riportato sul portale dell’Agenzia, con il primo decreto di concessione, pubblicato lo scorso 15 luglio 2024 dal Ministero, sono state individuate le oltre 500 imprese destinatarie delle agevolazioni, nella misura di quasi 11 milioni di euro, a fronte di spese ammissibili per circa 17 milioni di euro, che hanno effettuato investimenti per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata all’incentivo”.

Redazione Digital