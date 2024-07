Dimentica di mettere il freno a mano, torna e trova la macchina in acqua

Parcheggia l’auto in prossimità della banchina del porto, non inserisce il freno a mano e la vettura finisce in acqua. E’ accaduto a Brindisi, l’auto è finita in mare in piazza san Teodoro, sul lungomare Regina Margherita. Si tratta di una Bmw 218 ed è scivolata nelle acque del porto di Brindisi affondando su un fondale di circa sei metri. Secondo alcuni testimoni il proprietario era in un ristorante della zona e, probabilmente, non aveva inserito il freno a mano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della guardia costiera. corriere.it