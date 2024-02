Si traveste da autovelox con un box arancione, “Faccio rallentare gli automobilisti”

La “battaglia” fra Fleximan e le forze dell’ordine ha ispirato anche l’ultimo giorno di Carnevale. Sono stati tantissimi i travestimenti messi in scena con la maschera del giustiziere degli autovelox con diversi tentativi di emulazione. A Belluno, lungo la statale 50, all’altezza di Salce, nella serata del 13 febbraio, un uomo travestito da postazione di rilevamento della velocità ha continuato per quasi un’ora a scattare foto verso le auto in transito, da un box arancione. Un box ovviamente in movimento e saltellante, che ha raccolto l’approvazione divertita di tanti curiosi che si sono fermati. La mascherata di carnevale a bordo strada ha però indispettito alcuni automobilisti, che non riuscivano a capire cosa stesse accadendo lungo la via improvvisamente trasformata nel set di uno scherzo. Non è la prima volta che qualcuno crea un travestimento simile. Nel 2015 Rémi Gaillard, un noto giocoliere e umorista francese, si mascherò da postazione di rilevazione della velocità saltellando e giocando con un flash. Un gioco che durò fino all’arrivo di una volante della polizia, che lo fermò immediatamente e lo multò. Nel 2022 altra situazione analoga: un uomo armato in clacson e travestito da autovelox fece il giro del web con un filmato che lo ritraeva a scattare foto all’interno del pittoresco costume alle auto in transito. Negli ultimi tempi nel Bellunese sono stati abbattuti gli autovelox sul Passo Giau e a Santo Stefano di Cadore, con un fervente dibattito che ha coinvolto i sindaci, le forze dell’ordine e i sostenitori sui social del famigerato Fleximan. corriere.it