Settimana della tecnologia, opportunità per gli studenti inaugurazione in Ciociaria

Inaugurazione settimana della tecnologia. Gianluca Quadrini: un’opportunità per i ragazzi di entrare a contatto con realtà lavorative e gettare le basi per il futuro. Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell’VIII Settimana della Tecnologia e della Ricerca Scientifica, dal tema “Sviluppo sociale Sostenibile”. La manifestazione si propone come un’importate occasione nel panorama scolastico promuovendo l’incontro degli studenti con il mondo produttivo, sociale, culturale ed economico del territorio. “I nostri giovani hanno l’opportunità di confrontarsi e di conoscere le ultime innovazioni tecnico-scientifiche”. Afferma Gianluca Quadrini, intervenuto in rappresentanza della Provincia di Frosinone, in qualità di Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia. “Una manifestazione di “didattica innovativa” – continua lo stesso Quadrini – che crea una connessione tra la realtà scolastica e il mondo produttivo ed accademico. I nostri giovani devono avere la possibilita di avvicinarsi sempre più al mondo del lavoro e sono sicuro che in questa settimana riusciranno ad apprendere il più possibile la vera essenza di questo mondo. Il confronto con le piccole e medie imprese, enti, istituzioni, gli incontri con i relatori saranno occasioni imperdibili e preziose per questi studenti”. “Rivolgo un ringraziamento al Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Merino per l’invito e voglio complimentarmi con lui per l’eccellente conduzione dell’istituto e dei suoi alunni. Ai ragazzi, invece, voglio rivolgere un messaggio, di fare tesoro di questa settimana, di apprendere il più possibile e di trasmettere l’entusiasmo e la voglia di crescere ai loro compagni”. La manifestazione, che si è aperta con i saluti del Dirigente Scolastico dell’istituto, Prof. Pasquale Merino, ha visto la partecipazione del sindaco della Città di Cassino Enzo Salera, dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, del Direttore Generale della Provincia di Frosinone, Alfio Montanaro.

Redazione Digital