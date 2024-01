Centra, snobbato a Veroli qualcuno se ne è ricordato solo quando è morto

di Cesare Novelli

Qualcuno in maniera sfacciata si è ricordato di Luigi Centra solo quando è morto. Malriuscito tentativo di pulirsi la faccia.

Per anni Centra non è stato considerato a Veroli. Prima di tutto dalla politica che ha preferito altri sedicenti artisti. Vedi quante volte Centra è stato coinvolto, quante volte è stato incaricato di realizzare progetti o monumenti per la città. Lo scorso aprile Centra ha festeggiato 60 anni di pop art ad Anagni (FR) non a Veroli.

Un pittore che ha esposto in tutto il mondo non aveva certo bisogno di chi in tutta la vita ha visitato al massimo il museo archeologico. Sarebbe stato però un valido ambasciatore di Veroli nel mondo. Pur non essendo nato a Veroli, ha subito lo stesso trattamento di Gerardo Iacoucci e di tanti altri verolani dimenticati prima di morire.