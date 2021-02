Scoperti casi di variante scozzese, subito vaccinazione di massa.

Comincia oggi a Viggiù, il paese dove sono stati registrati i primi casi di variante scozzese in Italia, in provincia di Varese, al confine con la Svizzera, il piano vaccinale per tutta la popolazione, poco più di 5mila abitanti. Secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale oggi è prevista la vaccinazione per tutti i cittadini sopra gli 80 anni e per un centinaio di persone tra i 66 e i 79. Domenica e lunedì si procederà con gli abitanti tra i 66 e i 79 anni. Per queste prime tre fasce è previsto il Vaccino Moderna. Da martedì a giovedì è il turno dei cittadini tra i 18 e i 65 anni ai quali sara’ somministrato il vaccino Astra-Zeneca.