Maxi retata nella notte dei vertici di Forza Nuova dopo gli scontri che hanno devastato il centro di Roma nella giornata di sabato fino a notte fonda. In manette il fondatore del movimento di estrema destra Roberto Fiore, il leader romano Giuliano Castellino e altre 10 persone.

Il provvedimento è stato deciso dalla questura su disposizione del pm sulla base dei riscontri su quanto avvenuto fra piazza del popolo e altre zone del centro, nonché per l’assalto alla sede storica della Cgil in corso d’Italia, e il ferimento di poliziotti e carabinieri.

Le indagini sono tuttora in corso, per stabilire le responsabilità anche di altre persone. La Digos è al lavoro sui filmati delle telecamere di videosorveglianza del Primo Municipio per ricostruire ogni singolo episodio ed individuare le responsabilità di chi ha commesso reati di vario genere.

Nel bilancio dei feriti ci sono peraltro anche tre carabinieri aggrediti durante il raid alla Cgil e la successiva operazione per sgomberare gli uffici che erano stati occupati dai manifestanti. corriere.it