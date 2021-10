“Bella iniziativa della fondazione “Cassino Cultura” per l’incremento della fauna. Martedì prossimo, 12 Ottobre, alle ore 15, presso il laghetto della Villa Comunale farà liberare numerose anatre, oche e germani reali che andranno ad arricchire la fauna del luogo. L’iniziativa, che ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione dello splendido spazio ambientale ricco di limpida acqua sorgiva della nostra città, è stata decisa in pieno accordo con l’Amministrazione Comunale. Saranno presenti il sindaco, Enzo Salera, gli assessori, la presidente del Consiglio Comunale, Barbara Di Rollo, e consiglieri. Hanno assicurato la presenza anche diverse associazioni ambientaliste. Il sindaco, nel ringraziare pubblicamente la fondazione “Cassino Cultura” per la lodevole iniziativa, ha detto anche che “si tratta di un gesto di attenzione verso lo straordinario patrimonio ambientale, qual è la nostra villa comunale, di cui andiamo orgogliosi. Arricchirla di altri elementi faunistici non può che renderla ancora più attrattiva”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.

Redazione Cassino