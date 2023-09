Scippatore massacrato di botte in mezzo alla strada, ecco il video del pestaggio

Uno scippo tentato ai danni di una novantenne in via Manfredonia, al Quarticciolo, si trasforma in un pestaggio da parte di alcuni giovani del quartiere: tutti addosso al borseggiatore, in pieno giorno, la mattina di giovedì 7 settembre, sotto gli occhi di passanti e gente affacciata alla finestra. Si accaniscono, non gli danno tregua. Calci, pugni, spintoni finché l’uomo cade a terra. A documentare la «vendetta», immagini forti rilanciate dal sito «Welcome to favelas». Una donna dall’alto sembra filmare la scena commentandola con frasi intervallate da parolacce e bestemmie: «Ma ve rendete conto ‘ndo vivemo!!?!! Quella è la macchina de mi fija, ahò! Allontanatevi dalla macchina de mi fija…». I carabinieri della compagnia Casilina stanno cercando di identificare anche attraverso le immagini gli autori del brutale pestaggio. Vittima della furia da «giustizieri», un uomo indiano di 26 anni che si era avventato sulla novantenne, rimasta ferita in maniera non grave. Per lui invece una frattura del setto nasale, giudicata guaribile in 30 giorni. Venerdì mattina è stato processato per direttissima per rapina, nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora a Roma. Ma ora a rischiare sono anche gli aggressori, probabilmente sei, protagonisti di una giustizia «fai da te» sulla quale i social si stanno dividendo. Anche se la maggioranza si è schierata a favore dei ragazzi del quartiere: in un sondaggio svolto da «Welcome to favelas» tra i suoi utenti, risulta che l’87% di quelli che hanno risposto è decisamente a favore dei picchiatori. corriere.it