Maglie calcio anni ’80, quasi tutte Ennerre Napoli Milan Sampdoria Roma ecco l’evento

Il ricordo del calcio degli anni ‘80 ha il profumo delle maglie d’epoca, le emozioni al tatto dei numeri cuciti sulla lanetta, il rimpianto di un’epoca romantica che non tornerà più e, forse proprio per questo, rimasta indelebile della memoria di chi l’ha vissuta e assurta a leggenda per chi ne ha solo visto le immagini o letto le cronache. Il prossimo 9 settembre, alle 21, nel borgo di Gavignano (RM), andrà in scena la prima data dello spettacolo “I Nostri Ricordi”, ideato da Ettore Zanca, Emilio Limone e Diego Colaiori, con la straordinaria collaborazione di Nicola Raccuglia, titolare dello storico marchio “NR – Ennerre” che ha firmato le maglie delle più grandi squadre del campionato più bello del mondo, dal Napoli di Maradona al Milan di Baresi, dalla Roma di Conti e Giannini alla Lazio di Giordano e Manfredonia, dalla Sampdoria di Mancini e Vialli alla Fiorentina di Socrates, passando per Atalanta, Avellino, Palermo, Pescara e tante altre realtà calcistiche della penisola e non solo. È un live storytelling che parte da un momento cruciale per la nazionale italiana, nello specifico il gironcino del Mundial ‘82 contro Argentina e Brasile, ed è lo spunto per ripercorrere le vicende umane e sportive di tre campioni rimasti nell’immaginario collettivo, con il grande talento e le loro fragilità: Paolo Rossi, Diego Armando Maradona e Socrates. In scena si amalgamano sorrisi e lacrime, non mancano gli aneddoti e gli intrecci tra le storie delle maglie mostrate al pubblico e quelle dei calciatori; non si escludono ulteriori sorprese.

Il primo appuntamento del live storytelling è nel piccolo centro a sud della città metropolitana di Roma, in località Pincetto, nell’ambito degli eventi estivi organizzati dal Comune di Gavignano e dall’associazione culturale Arte Libera-Mente. L’ingresso è libero.

Redazione Digital