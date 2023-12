Sanità nel Lazio, nuove assunzioni aumentano i posti letto e le postazioni 118

“Centosettantotto posti letto per il trasferimento dei pazienti dai Pronto Soccorso dopo l’improvvisa chiusura dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli; oltre 18 milioni di euro a carico della Regione Lazio per interventi di adeguamento alla normativa antisismica delle Aziende sanitarie regionali; altre 1200 assunzioni che, da inizio mandato, salgono a 3900 e 7 nuove postazioni dell’Ares 118 oltre al via libera al nuovo ospedale Tiburtino con 392 posti letto. Questa è la risposta del governo regionale presieduto da Francesco Rocca che con i fatti e con i numeri risponde alle emergenze della sanità territoriale e lo fa con la rapidità che un dramma, come quello dell’ospedale di Tivoli, impone a un’amministrazione che deve agire con velocità, efficienza e responsabilità.

Il percorso avviato dalla nostra Regione non ha avuto battute d’arresto: ciò che è accaduto meno di una settimana fa all’ospedale San Giovanni Evangelista obbliga a una riflessione ma anche e soprattutto a interventi efficaci che accertino l’esistenza e il funzionamento di tutte le misure di sicurezza che non possono consentire errori o negligenze in nessun luogo e, se possibile, ancora di più in quelli, come gli ospedali, che sono aree protette in cui i cittadini utenti devono trovare soltanto cure, assistenza e risposte ai loro bisogni. Il nostro impegno, quello che sin da subito abbiamo preso con il territorio e con la popolazione del Lazio, è reale, effettivo e si misura con i fatti: ringrazio il presidente Rocca, la giunta regionale e il direttore Urbani per il grande lavoro portato avanti in questi mesi che denota il senso della buona amministrazione e l’idea di governo improntata alle esigenze della collettività. Ma anche al miglioramento degli standard sanitari che devono poter rispondere alle necessità di un territorio complesso e articolato come il Lazio. La nostra missione di ricostruzione e rafforzamento della sanità non finisce qui ma possiamo ragionevolmente parlare di un altro grande passo avanti di cui il nostro territorio aveva urgente e improrogabile esigenza”.

Redazione Digital