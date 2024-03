Sagne e fagioli in Italia, spopola il piatto tipico della Ciociaria

Le sagne e fagioli di Arnara entrano nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizioni dalle regioni. A riconoscerlo è il Ministero dell’agricoltura che ha aggiornato l’elenco nazionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio. Un grande traguardo per il comune di Arnara che contribuirà a preservare la cultura e le tradizioni gastronomiche del territorio grazie ad una ricetta tramandata nel tempo che conferisce a questo piatto un sapore unico e inconfondibile. “Un prestigioso riconoscimento che contribuirà a valorizzare il territorio e le sue tradizioni culinarie, contribuendo a promuovere la sua identità e la sua cultura enogastronomica – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente consiglio provinciale Frosinone – I miei complimenti al sindaco di Arnara Massimo Fiori per questo grande successo che deve essere festeggiato e condiviso con orgoglio da tutta la comunità locale. Un riconoscimento frutto del grande impegno e della passione di tutti coloro che hanno lavorato per preservare e valorizzare le tradizioni culinarie locali. È motivo di orgoglio per la nostra provincia poter contare su prodotti di altissima qualità, che rappresentano al meglio il patrimonio enogastronomico del nostro territorio. Continueremo a sostenere e promuovere queste eccellenze, affinché possano essere apprezzate e conosciute anche al di fuori dei nostri confini. Anche come Anci Lazio ci impegneremo per farlo riconoscere come prodotto Deco per fare in modo che venga apprezzato non solo nella nostra regione ma anche al di fuori in modo da portare benefici economici e di visibilità a tutto il territorio”.

Redazione Digital