Elezioni, Mario Abbruzzese candidato alle europee ecco la presentazione

Si è svolta a Sora presso l’hotel Valentino la presentazione della candidatura di Mario Abbruzzese alle elezioni europee con la Lega. Tra i partecipanti, in rappresentanza del territorio sorano, la presenza del dott. Giancarlo Baglione, giovane imprenditore del territorio e da poco tornato alla politica attiva nelle fila della Lega con il ruolo di responsabile provinciale del dipartimento Università e Formazione. Presente anche il giovane Andrea Di Marco neo Commissario Lega Sora dopo aver ricoperto il ruolo di Coordinatore Lega Giovani Sora per quasi cinque anni.

“Vedere questa splendida partecipazione in un evento del genere ci trasmette la necessità di rendere la nostra città e la nostra provincia al centro delle politiche europee e con candidato che conosce alla perfezione la macchina amministrativa come Mario Abbruzzese questo sarà possibile. – le parole di Giancarlo Baglione .

Afferma Andrea Di Marco “Oggi abbiamo l’opportunità di eleggere Mario Abbruzzese in parlamento europeo e quindi intercettare quelle risorse destinate allo sviluppo locale. Avendo un nostro rappresentante possiamo stabilire un’interazione proficua per le progettazioni di sviluppo del nostro territorio. La presenza di tanta gente e il loro sostegno sono la spinta che ci motiva a continuare a lavorare con impegno e determinazione per rappresentare al meglio i valori e gli interessi della nostra comunità, anche attraverso il supporto al nostro candidato alle Europee, Mario Abruzzese”.

Redazione Sora